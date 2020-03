Termine abgesagt

Viernheim.Um einer Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, wurden weitere Veranstaltungen abgesagt. Zudem bleiben mehrere Einrichtungen vorerst geschlossen.

Der von der Stadtverwaltung für Samstag, 14. März, geplante Frühjahrsputz fällt aus.

Der Frühlingsbasar der Frauengruppe St. Hildegard, geplant für Samstag, 21. März, findet nicht statt.

Das für Mittwoch, 18. März, geplante Musical „Chaplin“ der Sparkassenstiftung Starkenburg wurde abgesagt. Eintrittskarten können in den Filialen der Bank zurückgegeben werden. Der Preis wird erstattet.

Die Veranstaltung „Die Tiefe des Wörtersees“ des Vereins Chaiselongue, geplant für Samstag, 21. März, entfällt.

Das Bistum Mainz hat bis Freitag, 27. März, alle Gottesdienste abgesagt. Daneben sind auch alle Veranstaltungen abgesagt, ebenso wie Versammlungen von Gruppen, Gremien und Kreisen.

Im Familienbildungswerk fallen alle Kurse und Veranstaltungen bis Ende April aus. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter unter Telefon 06204/92 96 20 zur Verfügung.

Die Drachenbücherei der Pfarrei St. Hildegard/St. Michael bleibt bis Ende April geschlossen.

Die Stadtwerke bitten Kunden, nur in dringenden Fällen persönlich Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Fragen können unter Telefon 06204/98 90 oder per E-Mail an info@stadtwerke-viernheim.de gestellt werden. Die Sauna im Hallenbad bleibt vorerst geschlossen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020