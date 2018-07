Anzeige

Umso bemerkenswerten ist der Ergebnis für die zusammengewürfelte Truppe. Natürlich lag das Hauptaugenmerk der Orangenen diesmal auf der Vermeidung von Gegentreffern, was perfekt gelang. Dafür wurde die Offensive vernachlässigt, auch wenn mehrere gelernte Angreifer auf dem Platz standen.

Die Gastgeber des neuen Trainer Michael Dally aus Viernheim fanden jedenfalls kein Mittel, um die Viernheimer Abwehr vor Torhüter Dennis Steiner zu überwinden.

Am kommenden Sonntag steht für die Südhessen bereits der nächste Test auf dem Programm. Dann geht die Reise zum KSC Schwetzingen, Anpfiff ist um 15 Uhr. Dazwischen liegen natürlich noch ein paar Trainingseinheiten, in denen weiter an der Fitness und dem Spielverständnis gefeilt wird. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 16.07.2018