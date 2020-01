Test gegen FC Dossenheim

Viernheim.. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia musste sich kurzfristig einen neuen Testspielgegner suchen, nachdem Landesligist SG-Heidelberg-Kirchheim das geplante Vorbereitungsspiel abgesagt hatte. Fündig wurden die Südhessen schließlich beim FC Dossenheim, der mittlerweile in der Kreisliga Heidelberg beheimatet ist. Gespielt wird am Sonntag, Anpfiff ist um 14 Uhr.

Die Dossenheimer, viele Jahre Dauergast in der Landesliga Rhein-Neckar, stehen derzeit mit 22 Zählern auf Platz sechs in ihrer Liga, liegen aber schon zwölf Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Das Team von Trainer Jan Gärtner steht also vor einer entspannten Rückrunde.

Die Blau-Grünen, die noch Chancen auf den Aufstieg haben, treffen an der Bergstraße auf einen Gegner auf Augenhöhe. Trotzdem soll nach dem 2:0-Erfolg beim ersten Test in Bensheim ein weiterer Sieg folgen.

Schon am Mittwoch, 5. Februar, 19.30 Uhr, steht für den TSV Amicitia ein weiterer Test an. Dann geht es zum FC Fürth, der in der Kreisoberliga Bergstraße spielt und als Tabellendritter zumindest noch den Relegationsplatz vor Augen hat. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020