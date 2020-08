Testspiele folgen auf Lauftraining

VIERNHEIM.Seit rund sechs Wochen befindet sich die Badenliga-Mannschaft der Handballabteilung des TSV Amicitia in der Vorbereitung auf die Saison 2020/2021. Ein zentrales Element dabei sollte eigentlich der Helmut-Osada-Cup darstellen. Nach der Absage des Turniers (wir berichteten) wurden stattdessen zwei Testspiele vereinbart. Am Samstag, 8. August, 17 Uhr, geht es gegen HSG Worms, und am Sonntag, 9. August, 17 Uhr, heißt der Kontrahent TSV Birkenau. Beide Vereine hätten auch am Turnier um den Osada-Cup teilgenommen. 75 Zuschauer können die Begegnungen in der Waldsporthalle verfolgen, die ab 16.45 Uhr geöffnet wird.

Chefcoach Christian Müller und sein Co-Trainer Mirco Ritter haben in den bisherigen Einheiten mit Lauf-, Kraft- und Hallentraining versucht, die Grundlagen im konditionellen Bereich zu legen und auch die Technik zu schulen. In den Testspielen soll jetzt auch die Spielstärke und Taktik auf den Platz kommen.

Turnier in Heddesheim

Am Wochenende 21. bis 23. August nehmen die Viernheimer Handballer beim Edeka-Cup der SG Heddesheim teil. Dort haben es die Viernheimer in der Vorrunde mit der TSG Hassloch, den Rhein-Neckar-Löwen II und dem TSV Birkenau zu tun. Weitere Testbegegnungen sind an den kommenden Wochenenden geplant – beim TV Sandweier Baden-Baden, beim TSV Pfungstadt und gegen die Neckarsulmer Sport-Union. Voraussichtlich der letzte Prüfstein sind die Sportfreunde Budenheim am 12. September.

Eine Woche später ist der Saisonstart in der Badenliga angesetzt, der entsprechende Spielplan wurde vom Verband noch nicht veröffentlicht. Das Trainerteam und die Verantwortlichen hoffen, dass bis dahin die aktuell verletzten Spieler zum Teil wieder einsatzbereit sind.

Denn mitten in der Vorbereitung müssen derzeit drei Akteure passen. Besonders hart hat es Felix Hildenbeutel erwischt: Nach einer Schultereckgelenksprengung musste der Neuzugang operiert werden, ein Einsatz auf dem Feld ist damit in weiter Ferne. Sven Walther hat sich einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen, so dass er für die nächsten drei bis vier Wochen außer Gefecht ist. Rückraumspieler Robin Unger fällt wegen einer starken Schulterprellung aus und müsste als Erster des Trios wieder zur Verfügung stehen. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.08.2020