Testspiele und Training

Anzeige

Viernheim.. Bevor am 4. März in der Mannheimer Fußball-Kreisklasse A 2 der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, hat sich der TSV Amicitia II ein strammes Programm auferlegt. Am Wochenende warten neben mehreren Trainingseinheiten zwei Testspiele. Am Samstag (14 Uhr) kommt Landesligist VfL Kurpfalz Neckarau ins Waldstadion, am Tag darauf folgt der Test gegen den SSV Vogelstang II (14 Uhr).

Das kleine Trainingslager beginnt am heutigen Freitagabend mit einer Übungseinheit. Auch zwischen den beiden Freundschaftsspielen wird eifrig trainiert. Außerdem haben die Spieler Gelegenheit, sich gemeinsam die Zeit zu vertreiben, denn die gute Stimmung innerhalb der jungen Mannschaft ist eines der Erfolgsrezepte im bisherigen Saisonverlauf.

Nach der Winterpause haben die Blau-Grünen schnell in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das Team konnte beide Tests gegen höherklassige Teams gewinnen. Beim Kreisligisten FV 03 Ladenburg gab es einen 1:0-Erfolg, und mit der TSG Weinheim II wurde ein weiterer Kreisligist mit 2:1 bezwungen. Eine Klasse höher spielt der VfL Kurpfalz Neckarau, der in der Landesliga Rhein-Neckar allerdings gegen den Abstieg kämpft.