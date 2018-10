Teufelskreis Reizdarm

Viernheim.Volles Haus in der Kulturscheune bei einem Vortragsabend des Naturheilvereins Viernheim, Weinheim und Umgebung. Wie sich zeigte, fand die Einladung zu dem Vortrag über „Reizdarm“ sehr großes Interesse. Es war ein Beleg dafür, dass über die Ursachen dieser Krankheit, an der in der Bundesrepublik über fünf Millionen Menschen leiden, weithin Unklarheit herrscht. Reizdarm ist nicht etwa ein kleines Unbehagen, wie man bei dieser Bezeichnung vielleicht vermuten kann, sondern ein Teufelskreis, wie es der Referent Andreas Domes darstellte. Er muss es wissen, denn er berichtet aus einer 17-jährigen Praxiserfahrung.

Darauf verwies bei seiner Begrüßung der erste Vorsitzende Manfred van Treek. Ein Reizdarm äußert sich als schlimme Kombination von Verstopfung, Durchfall und Blähungen. Also muss die Ursache dieser Leiden im Darmsystem gesucht werden, wie es der Referent beschrieb. „Ein Großteil des Immunsystems sitzt in der Darmlymphe und in den Schleimhäuten.“ Damit bezeichnete er den wichtigsten Teil des Problems. Es komme darauf an, das Immunsystem ganzheitlich zu erfassen, um es optimal unterstützen und bereits bestehende Erkrankungen dieses Systems therapieren zu können. 80 Prozent der Krankheiten kämen aus der Darmschleimhaut.

Wichtig dafür seien gesunde Darmbakterien und Leber-Galle-Schleimhaut-Kuren. Das Risiko, an Reizdarmbeschwerden zu erkranken, steige mit zunehmendem Alter. 90 Prozent der über 30-Jährigen hätten eine zu schwache Bauchspeicheldrüse. Als Schutz der Schleimhaut sei eine Folie aus schützenden Bakterienstämmen erforderlich. Die Anzahl der aus 400 Stämmen bekannten Bakterien sei zehnmal so groß wie die Zellen des menschlichen Körpers, erklärte Andreas Domes.

Vielfältige Behandlungsmethoden

Die häufigste Ursache einer Erkrankung im Darmbereich sei eine Entzündung der Darmschleimhaut. Dies könne als Folge einer Unverträglichkeit, Infektanfälligkeit, einer Allergie oder einer Autoimmunkrankheit der Fall sein. Als allgemeine Übersicht über Behandlungsmöglichkeiten verwies er auf heilpflanzliche Hilfen, Beseitigung von Vitalstoffmängeln, Eigenbluttherapie, naturheilkundliche Diagnostik und Therapien.

Im weiteren Verlauf schilderte der Referent Einzelheiten dieser Therapie, wozu vor allem Hinweise auf gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise und auch Teilnahme an Angeboten des Basenfastens gehören. Zu jeder der von ihm aufgezeigten Therapien schilderte er wichtige Einzelheiten. Andreas Domes machte den Zuhörern Mut, mit dieser Umstellung zu beginnen. Ziel sei die Beseitigung der Leiden bei dem Teufelskreis Reizdarm und ein völlig neues Lebensgefühl. Nach dem langen Beifall des Publikums musste Andreas Domes noch viele Fragen in persönlichen Gesprächen beantworten. H.T.

