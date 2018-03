Anzeige

Birgit Käser hat erneut die Regie übernommen, die musikalische Leitung und das Dirigat der Starkenburg-Philharmoniker hat Günther Stegmüller. Seit Wochen proben Schauspieler, Chor und Orchester an den Texten, den Chorsätzen und Solostücken. Es ist musikalisch anspruchsvoll“ bestätigt Runar Emilsson, Vorsitzender der Philharmoniker. Das Pfingstmusical 2018 wird wieder unterstützt von der Sparkassenstiftung und von den Viernheimer Stadtwerken. „Wir unterstützen die Aufführungen der Spielschar seit 2009“, freut sich Stiftungsvorstand Harald Steinert, 3000 Euro überweisen zu können. Mit den Aufführungen an Pfingsten verfolgen die Spielschar und Philharmoniker nicht nur das Ziel, das Publikum zu unterhalten und selbst Spaß und Freude auf der Bühne zu haben. Vor allem geht es um den guten Zweck. „Dank der Unterstützung der Sponsoren bleibt ein Erlös zur Unterstützung der Sanierungsmaßnahmen der Apostelkirche“, betont Jürgen Gutperle für den Förderverein St. Aposteln.

Und weil die Präsentation der Plakate und Sponsoren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und bei leichtem Schneefall stattfindet, haben alle Beteiligten nur einen Wunsch: „Hoffentlich ist an Pfingsten gutes Wetter!“

Die Aufführungen von „Anatevka“ im Pfarrgarten sind am Samstag, 19. Mai, und Sonntag, 20. Mai, jeweils um 19.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) sowie am Montag, 21. Mai, um 16 Uhr (Einlass 14 Uhr). Der Vorverkauf im Weltladen beginnt am kommenden Montag, 26. März. Die Eintrittspreise betragen 23 Euro für Kategorie 1 und 19 Euro für Kategorie 2 (jeweils inklusive 1-Euro-Verzehrgutschein). Kinder bis 12 Jahre haben montags freien Eintritt auf Bänken. Als Schlechtwetter-Alternative für das gesamte Wochenende steht die Aula der Albertus-Magnus-Schule zur Verfügung. su

Info: Infos gibt es auf der Homepage www.apostelspielschar.de.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.03.2018