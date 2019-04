Tex-Mex-Restaurant mit Desserts und neuem Design

viernheim.Nach fast zehn Jahren wurde aus dem bekannten „Coyote Café“ im Rhein-Neckar-Zentrum das „Diaz“. Aber nicht nur der Name wurde geändert, das beliebte Tex-Mex-Restaurant mit dem großen Biergarten am Rande des Stadtplatzes erhielt auch ein nagelneues und auffälliges Interieur. Die Eröffnung fand bereits vor einigen Wochen statt, nachdem der umfangreiche Umbau abgeschlossen werden konnte.

Wenn man das Diaz betritt, dann sticht einem sofort das stylische Ambiente ins Auge. Harmonisch und viel Farbe fügen sich die Einrichtungsgegenstände wie auch die Beleuchtung hervorragend zusammen. Geblieben ist dagegen das Personal in der Küche und im Service. In der Speisekarte hat sich eher wenig getan, es werden die typischen Gerichte mit texanisch-mexikanischem Einschlag geboten. Neu sind die Speisen aus Süßkartoffeln und die Desserts.

„Ich habe das Coyote Café zehn Jahre lang an diesem Standort betrieben und dabei viele gute Erfahrungen gesammelt. Für das Diaz haben wir ein eigenes Konzept entwickelt und uns auch neu aufgestellt. In unserem eigenständigen Restaurant mit Barbetrieb können sich die Gäste auf einen tollen Service, leckeres Essen und eine große Auswahl an Cocktails freuen“, berichtet Inhaber Christian Boronowski.

Tägliche Happy Hour

Von Spare Ribs, Wings, Fajitas, Burritos und Chili con Carne bis hin zu schmackhaften Steaks ist für jeden Gaumen etwas dabei. Ob beim Mittagstisch von 11.30 bis 14.30 Uhr, montags beim Chicken-Wings -all-you-can-eat-day, dienstags beim Burger-Tag, mittwochs beim Mexican Day oder einfach abends in geselliger Runde, die frisch zubereiteten Speisen überzeugen. Abgerundet wird das Angebot durch eine vielfältige Getränkekarte und eine tägliche Happy Hour von 18 bis 20 Uhr sowie donnerstags ab 18 Uhr den ganzen Abend über. Dazu kommen die Konzerte von Holger Bläß & friends, die künftig stärker akustisch ausgeprägt sein werden. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 15.04.2019