The Stoker heizen ein

Viernheim.Das „Deutsche Haus“ hat in Viernheim längst Kultstatus erreicht, denn die urige Kneipe in der Weinheimer Straße sucht nicht nur in der Brundlandstadt ihresgleichen. In diesem Jahr feiert das Wirtshaus 125. Geburtstag, und der wird ausgiebig gefeiert, hauptsächlich musikalisch. In den vergangenen Monaten fanden bereits mehrere Konzerte statt. Am heutigen Samstag (19 Uhr) gastiert die Band The Stoker in der alten Scheune im Hof. Am Samstag, 8. September, gibt es sogar ein kleines Festival mit der Rockhouse Family, den Good Old Boys und Feel.

The Stoker zählt zu den Formationen, die immer mal wieder im „Deutschen Haus“ auftreten und sich längst auf eine treue Fangemeinde verlassen kann. Genau 100 Jahre nach der Eröffnung des „Deitsche“, wie die Gaststätte in Viernheim heißt, haben sich Viernheimer Musiker zur Band The Stoker zusammengetan und bieten seither handgemachte Rockmusik.

The Stoker wurden schnell zu einer festen Größe unter den Viernheimer Coverbands, die bei ihren Auftritten dem Publikum bereits nach kurzer Zeit richtig einheizen. Der Name verpflichtet – The Stoker ist zu Deutsch der Heizer. Dabei fesseln sie die Zuhörer mit beeindruckenden Coverversionen vieler bekannter Hits und zeigen dabei, dass ihnen weder harte Schlagzeug- und Gitarrensoli noch gefühlvolle Rockballaden Schwierigkeiten bereiten.

Dicht am Original, aber immer mit eigener Note, so präsentieren die fünf Viernheimer Musiker Klaus Bauer, Bruno Kempf, Thorsten Ditsch, Frank Stehle und Andreas Hofmann ihr Spiel. Sie liefern eine abwechslungsreiche Mischung aus kultigen Rocksongs von den 60ern bis zu den 90ern, immer wieder aber auch gewürzt mit Ausflügen in die aktuelle Rockmusik.

Unter anderen kommen bei The Stoker auch restaurierte Originalinstrumente zum Einsatz und sorgen durch Klang und Optik immer wieder für Begeisterung. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018