Theater und Experimente

Viernheim.Zum Tag der offenen Tür lädt die Albertus-Magnus-Schule (AMS) am Samstag, 26. Januar, ein. Die Veranstaltung richtet sich auch an Kinder und Eltern der Jahrgangsstufe 4, die sich vor dem Wechsel an eine weiterführende Schule über das Angebot des bischöflichen Gymnasiums informieren wollen.

Das Programm beginnt um 9.30 Uhr in der Aula. Die Klassen 5 und 6 präsentieren Theaterstücke in deutscher und lateinischer Sprache sowie Musik. Im Anschluss können die Gäste an Führungen teilnehmen. Die Schülervertretung organisiert ein Café und informiert zudem über den Schulalltag. Zeitgleich finden Vorführungen in den Fächern Chemie und Physik statt. Darüber hinaus warten Mitmachangebote auf die Besucher. So gilt es etwa, mit drei Keulen zu jonglieren, mathematische Rätsel zu lösen und historische Fragen zu beantworten.

Lehrer und Elternvertreter stehen an dem Vormittag für Fragen zur Verfügung, das Sekretariat ist ebenfalls besetzt. Für die jüngsten Gäste gibt es eine Kinderbetreuung neben dem Eingang Nord. red

