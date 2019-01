Thema Europa prägt Abend

Viernheim.Ein großes Programm hält der städtische Neujahrsempfang am heutigen Freitag um 20 Uhr bereit. Einlass in den großen Saal des Bürgerhauses ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Stadtverordneten-Vorsteher Norbert Schübeler (kleines Bild), Bürgermeister Matthias Baaß und Erster Stadtrat Jens Bolze laden alle Bürgerinnen und Bürger ein. Der Abend wird umrahmt von Auftritten verschiedener Musiker, die ihre Ausbildung an der städtischen Musikschule erhalten.

Die Ansprache hält in diesem Jahr erneut der Bürgermeister. Die Begrüßung der zahlreichen Gäste ist Stadtverordneten-Vorsteher Norbert Schübeler vorbehalten. Er wird die Stadtverordneten, Landtags- und Bundestagsabgeordneten, die Vertreter der Ausschüsse, Kirchen und Moscheen und zahlreicher Vereine begrüßen. Ein großes Dankeschön richtet der Stadtverordneten-Vorsteher sicherlich wieder an die Vertreter der Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie der Polizei. Verwaltungsmitarbeiter verschiedener Abteilungen und Fachbereiche sorgen für den reibungslosen Ablauf des Abends. Auch das Kultur- und Sportamt ist mit von der Partie mit Infoständen und einer Fotopräsentation mit Bildern von Viernheims Partnerstädten, von der Städtepartnerschaftsarbeit allgemein, die die Bedeutung von Partnerschaften auf kommunaler Ebene gerade in der heutigen Zeit unterstreichen sollen. Mit dem polnischen Mlawa wird bekanntlich eine weitere Partnerschaft angestrebt.

Den Abend bereichern werden die Präsentation des Jahresrückblicks 2018 – erstellt von Martin Neudörfer vom Fotostudio fotofresh/Schulstraße gemeinsam mit der städtischen Presse- und Informationsstelle – sowie die diesjährige Verleihung der „Auszeichnung für aktive Städtepartnerschaftsarbeit“ an den Afrikaverein Focus. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde in Burkina Faso jährt sich dieses Jahr zum 25. Mal.

Europa ist das Thema des Neujahrsempfangs. Das Motto lautet „Mein Europa“. Dazu meint Bürgermeister Baaß vorab: „Europa ist nicht perfekt. Aber es ist das beste Europa, das es bisher gab, eine historisch einzigartige Phase von Frieden, Kooperation und Wohlstand.“ Das Grundgesetzes wurde vor 70 Jahren verabschiedet. Harald Hofmann moderiert den Abend, der in einem Umtrunk und „europäischen Imbiss“ ausklingt. red/bur (kl. Bild: Kreutzer)

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.01.2019