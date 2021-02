„Themen liegen auf der Hand“

Viernheim.Nach der deutlichen Kritik an der Absage der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung (wir berichteten) haben die Fraktionen von CDU, UBV und FDP nun einen Nachholtermin beantragt. In der E-Mail an den Ausschussvorsitzenden Jörn Ritterbusch (SPD), die dieser Redaktion vorliegt, nennen die Fraktionsvorsitzenden Jörg Scheidel, Walter Benz und Ralf Jünemann auch fünf Tagesordnungspunkte, die es aus ihrer Sicht zu behandeln gilt. „Die Themen liegen unverändert auf der Hand“, heißt es in dem Schreiben.

Informiert werden wollen die drei Gruppierungen über die zu erwartenden Steuereinnahmen in der Corona-Krise und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt. Zu diskutieren sei zudem – „wie in der Sitzung am 22. Oktober vereinbart“ – der Prüfungsbericht des Landesrechnungshofs. Als drittes Thema nennen die Antragsteller das Mittelzentrenranking der IHK Darmstadt. Gewünscht wird eine Stellungnahme der Verwaltung.

Auch zu den Klimaschutzmanagern gibt es Fragen: Die drei Fraktionen erwarten „Informationen des Bürgermeisters über das Genehmigungsverfahren, die Stelleneinstufungen, die finanziellen Auswirkungen für den laufenden Haushalt und die voraussichtliche Gesamtbelastung bis zum Ende des Projekts, das Auswahlverfahren sowie die Auswirkungen auf den Stellenplan“.

Abschließend soll es um die künftige Aufteilung der Betriebskosten zwischen Kommune und Kirchen bei den Kitas gehen. CDU, UBV und FDP bitten um einen Statusbericht des Bürgermeisters und eine Diskussion über die Auswirkungen auf den Etat. „Wir erwarten, dass uns die Unterlagen, soweit diese noch nicht vorliegen, mindestens eine Woche vor der Sitzung/Informationsveranstaltung vorgelegt werden.“ Mit diesen Worten endet das Schreiben an den Ausschussvorsitzenden.

Sowohl Bürgermeister Matthias Baaß als auch Ritterbusch hatten infolge der Kritik an der Sitzungsabsage angeboten, ein Treffen des Ausschusses nachzuholen. Eventuell solle dies in Form einer Videokonferenz geschehen. wk

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.02.2021