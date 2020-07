Therapeutin gibt Rat

Viernheim.Beim nächsten Elterntreff des Gleichstellungsbüros am Mittwoch, 15. Juli, hält Andrea Marschall-Schneider einen Vortrag zum Thema „Team Familie – Wer ist hier die Chefin oder der Chef“. Laut einer Pressemitteilung beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr im Familienbildungszentrum in der Weinheimer Straße 44. Marschall-Schneider ist systemische Familientherapeutin mit den Schwerpunkten Konflikte und Kommunikation sowie „Fair-Streit-Lehrtrainerin“ und Entspannungspädagogin. Sie möchte bei dem Vortrag Fragen klären wie die, warum sich Eltern schwer tun, die Führung zu behalten, und wie „kleine Machthaber“ und der Rest der Familie sicher und klug damit umgehen können. Der Elterntreff findet an jedem dritten Mittwoch im Monat statt. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.07.2020