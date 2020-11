Theymann und Kempf kandidieren fürs Bürgermeisteramt

Viernheim. Mit Amtsinhaber Matthias Baaß (SPD) sowie seinen Herausforderern Bernhard Kammer (FDP) und Thomas Klauder (Grüne) stehen bereits seit längerem drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 14. März fest. Nun werfen zwei weitere Bewerber ihren Hut in den Ring. Es handelt sich um den 54-jährigen Betriebspädagogen Wolfram Theymann (oben) und den 52-jährigen Finanzwirt Ralf Kempf (unten). Letzterer sitzt für die Wählergemeinschaft Viernheim (WGV) in der Stadtverordnetenversammlung.

„Viernheim fehlt eine Vision“, erklärt Theymann im Gespräch mit dieser Redaktion. Oft gehe es in der Kommunalpolitik nur um Details. Diese seien zwar auch wichtig. „Wir sollten uns aber generell überlegen, wie wir in Zukunft leben wollen.“ Dafür will er mit allen Parteien sowie mit Bürgern, Vereinen und Unternehmen öffentlich eine Strategie erarbeiten. „Die Stadt muss lebenswerter werden“, betont Theymann. So habe etwa die Anziehungskraft des Einzelhandels abgenommen. „Nun liegt es an der Politik, die Innenstadt so zu gestalten, dass die Menschen gerne dorthin kommen.“ Unter lust-auf-viernheim.de hat Theymann im Internet eine Seite zu seinem Programm eingerichtet.

WGV-Kandidat Kempf möchte sich unter anderem dafür einsetzen, dass die Marienkirche nicht in eine Kindertagesstätte umgewandelt wird und dass die Firma Römerhaus auf ihrem Grundstück eine Seniorenresidenz bauen darf. Generell wolle er für mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung sorgen, so Kempf.

90 Unterschriften benötigt

Um bei der Wahl antreten zu dürfen, müssen die neuen Bewerber allerdings noch eine Hürde überwinden. So braucht jeder Kandidat, der nicht von einer Partei unterstützt wird, die schon seit Beginn der Legislaturperiode in der Stadtverordnetenversammlung oder im hessischen Landtag sitzt, 90 Unterschriften von Viernheimer Bürgern. Wie Hauptamtsleiter Michael Fleischer erklärt, müssen die entsprechenden Formblätter bis Montag, 4. Januar, 18 Uhr, im Rathaus eingetroffen sein. Am 15. Januar entscheidet dann der Wahlausschuss, welche Kandidaten zugelassen werden. Theymann berichtet, dass er die benötigten Unterschriften noch nicht zusammen hat. Kempf ist das nach eigener Aussage zwar bereits gelungen. Er habe die Blätter allerdings noch nicht eingereicht und wolle zudem weiter sammeln. fhm (Bilder: Privat)

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.11.2020