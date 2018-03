„Think about“-Tour setzt Impulse

Anzeige

Viernheim.Die „Think about“-Tour war das Beste – darin waren sich die Firmlinge der Pfarrei St. Hildegard-St. Michael einig, als es darum ging, was ihnen am Besinnungswochenende am besten gefallen hat. Unter der Leitung von Gemeindereferentin Dorothea Busalt waren sie zu einem Wochenende im Jugendhaus Maria Einsiedel in Gernsheim aufgebrochen, um sich intensiv mit sich selbst und ihrem Glauben auseinanderzusetzen. Sieben Katecheten begleiteten die Jugendlichen. Am ersten Abend stand das Kennenlernen und die Gruppeneinteilung im Vordergrund. Eine Wortgottesfeier unterwegs auf dem Außengelände zum Thema des Sonntagsevangeliums und ein Lagerfeuer bildeten den Abschluss des Tages.

Am Samstagmorgen war die „Think about“-Tour angesagt: ein Weg, auf dem man unterwegs viele verschiedene Impulse bekommt, und am Ende des Weges eine Symbolkette an die eigenen Gedanken auf dem Weg erinnert. In einem anschließenden Gespräch mit Pfarrer Michael Tomaszewski, der extra aus Mainz angereist war, konnten die Jugendlichen im Gespräch nochmals über ihre Erfahrungen reden und ein Beichtgespräch führen.

Wer hat das nicht, ein Lebensmotto für sich? Auch das konnten die Jugendlichen für sich kreativ ins Bild umsetzen. In der Kleingruppe entstanden in der zweiten Hälfte des Tages unterschiedliche Filme von Bibelstellen aus dem Neuen Testament. So wurde zum Beispiel die Emmausgeschichte in die heutige Zeit verlegt, ein kleiner Trickfilm zur Zachäusgeschichte gedreht, die Tempelreinigung in die heutige Zeit übertragen und schon das Evangelium vom 18. März inszeniert. Auch dieser Tag endete mit einem gemeinsamen Abendgebet im Meditationsraum.