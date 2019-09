THW stellt sich vor

Viernheim.Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks (THW) stellten den Abgeordneten des Deutschen Bundestags an einem Aktionstag ihre „blaue Welt“ vor. Aus dem Kreis Bergstraße nahm an der Veranstaltung „MdB trifft THW – Sicherheit im Blick“ der Viernheimer Ortsbeauftragte Volker Patzwaldt teil. Christine Lambrecht, Bundesjustizministerin und Bergsträßer SPD-Bundestagsabgeordnete, freute sich, Patzwaldt in Berlin zu treffen.

Das THW präsentierte sich in zwei Zelten vor dem Paul-Löbe-Haus zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag. Im Inneren konnten die Bundestagsabgeordneten unter anderem einen Infostand des THW Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zum Thema „Durchstarten mit dem THW beim Bundesfreiwilligendienst“ besuchen.

Mit der Veranstaltung will das THW sein ehrenamtliches Engagement der Öffentlichkeit näher bringen. Lambrecht betonte die Wichtigkeit der Verbindung zwischen Politik und dem Technischen Hilfswerk: „Das THW ist unverzichtbar für die Sicherheitsarchitektur in der Bundesrepublik.“ red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019