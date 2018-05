Anzeige

In Bewegung bringen müssen die Goetheschüler und ihre Gäste die kleinen Bälle dafür an zwei anderen Stationen. Sie werfen die Tennisbälle so fest gegen die bunten Keith-Haring-Figuren, dass die Figuren umfallen. Und im Schulhof werden geworfene Bälle mit einem umgedrehten Hütchen wieder aufgefangen.

Gut, dass bei der nächsten Station der Luftballon länger in der Luft ist. Die Schüler schlagen den Ballon in die Höhe und während er langsam sinkt, ziehen sich die Kinder nacheinander Mütze, Schal und Jacke an. Sie passen dabei auf, dass der Luftballon nicht den Boden berührt. Bei einem Schulfest dürfen außerdem Fühlspiele, Dosenwerfen, Sackhüpfen und Eierlauf nicht fehlen, auch wenn statt der Eier diesmal große Fußbälle zu balancieren sind.

Die größte Schlange bildet sich beim Wasser-Transport. Mit Schwämmen wird das Wasser von einem Gefäß ins andere umgefüllt. Und weil es richtig warm ist, macht es gar nichts aus, wenn auch mal ein Schwung daneben geht. Die Eltern der Goetheschüler sind beim Schulfest nicht nur beim Verkauf von Speisen und Getränken oder bei der Ausgabe und dem Einsammeln der Laufzettel eingebunden. Sie betreuen die Stationen und bekommen kräftige Unterstützung von den Schülern der einzelnen Klassen.

Zweimal dürfen Schüler, Eltern, Lehrer und Gäste aber auch einfach nur zuschauen und zuhören. Der Schulchor bringt unter der Leitung von Nicole Adler die Geschichte „Das Dings“ auf die Bühne. In der Aufführung entdecken die Tiere im Wald einen unbekannten blauen Gegenstand. „Das Dings ist ein blaues Schwein“, sagt das rosa Schweinchen und zeigt auf einen Artgenossen. Der Bär ist allerdings überzeugt, das Dings sei ein Schiff, mit dem man „übers große Meer schippert“. Die Kuh behauptet, das Dings sei ein Beamer, und mit der passenden Brille könne man sich auf eine bunte Wiese beamen. Die Maus erkennt in dem Dings ein Rennauto, der Hase nennt es Klavier.

Zu jeder Vermutung singt der Schülerchor das passende Lied, auch zur Auflösung. Denn zwei Menschenkinder finden das „blaue Dings“ und da geht den Tieren auch gesanglich ein Licht auf: „Das Dings, das ist ein Stuhl!“ su

Montag, 28.05.2018