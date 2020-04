„Tiere sind Verlierer des Klimawandels“

Viernheim.„Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Spaziergänger! Wir brauchen dringend eure Hilfe!“: So beginnt der Text auf mehreren Schildern, die Helfer des Amphibienschutzprojekts des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) am Anglersee aufgestellt haben. „Wir wollen auf das Problem aufmerksam machen, dass vor allem Kinder den Laich von Kröten und Fröschen aus dem See holen und ihn außerhalb des Wassers auf

...