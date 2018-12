Tiere ziehen in die „Lebendige Krippe“ ein

Viernheim.Seit 21 Jahren ziehen die Tiere immer an Weihnachten für ein paar Wochen in die Krippe an der Michaelskirche ein. Im Stall sind als lebensgroße Holzfiguren Maria, Josef, ein Hirte, die Heiligen Drei Könige und natürlich das Jesuskind in der Krippe zu sehen.

Seit letztem Jahr findet am Ankunftstag der Tiere eine kleine Segnung statt. Dieses Jahr übernahm Pfarrer Erhardt Schmitt diese Aufgabe: „Es ist ja schön, dass ich die Krippe die ganze Zeit aus meiner Wohnung von oben sehen konnte. Sie war anfangs leer und sah sehr trostlos aus. Und jetzt sind sie da: Die Schafe, die Kälber und die Esel. Und wir. Menschen gehören auch dazu.“

So segnete Erhardt Schmitt zunächst die Tiere und die Krippe, aber auch die Menschen, die sich um diese kümmern. „Danke für die Zeit, die ihr investiert, das ist viel Arbeit.“ Das Krippen-Team stellte schmunzelnd fest: „Und die Arbeit fängt jetzt erst an!“ Gemeindereferent Herbert Kohl, der Gründer der „Lebendigen Krippe“, begleitete die Eröffnung mit der Gitarre.

Es wurden weihnachtliche Lieder gesungen. Vor allem für Kinder ist die Krippe ein Magnet. „Guck mal, es gibt zwei Babys!“, freute sich ein kleines Mädchen, als es die Esel sah. Das Krippen-Team besteht aus zehn ehrenamtlichen Helfern, die sich um das Füttern und Misten kümmern.

Am Freiwilligentag übernahm eine Gruppe die Instandhaltung der Krippe. Es wurde ein neuer Zaun gebaut, der Rasen gemäht und die Krippe wurde neu gestrichen. „Das Dach der Krippe ist langsam morsch, darum überlegen wir, eine neue Krippe zu bauen“, informierte Herbert Kohl im Namen des Teams, das sich über Spenden zur Instandhaltung freut. Bis Freitag, 4. Januar, kann man die Vierbeiner täglich von 10 bis 19.30 Uhr an der Lebendigen Krippe besuchen. Ein Hinweisschild informiert die Besucher über die Vorlieben der Esel: „Wir freuen uns über einen Apfel oder eine Karotte. Brot vertragen wir nicht.“

Heute, am 24. Dezember, findet das alljährliche Krippenspiel an der Lebendigen Krippe statt, zu dem Groß und Klein herzlich eingeladen sind. Es wird von der Herbergssuche und der Geburt Jesu erzählt sowie zahlreiche Weihnachtslieder gesungen. Aufgrund der hohen Nachfrage findet das Krippenspiel gleich zweimal statt: Einmal um 14 Uhr und einmal um 15 Uhr. Kinder können Geschenke für die Kunden der Viernheimer Tafel mitbringen.

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018