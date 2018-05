Tim Lindacher ist neuer deutscher A-Jugend-Meister

Anzeige

Viernheim.Die Spitze der Deutschen Bowling Jugend gab sich in Unterföhring ein Stelldichein, sie ermittelte dort ihre Meister. Zeitgleich fanden die parallel laufenden Wettbewerbe der A- und B-Jugend statt. In der A-Jugend waren 39 weibliche und 56 männliche Teilnehmer gemeldet, in der B-Jugend 24 weibliche und 52 männliche Spieler. Die Meisterschaft begann mit den Einzelwettbewerben. Nach sechs Spielen aller Startgruppen standen am Ende des Spieltages die jeweiligen Meister fest. Es folgten die Doppel nach den gleichen Regeln. Im Wettbewerb Team wurden zwei Serien als Vor- und Finalrunde mit jeweils drei Spielen absolviert. In der All-Event-Wertung wurden die Ergebnisse aus den Disziplinen Einzel, Doppel und Team zusammen geführt. Die zwölf besten aus den All-Event-Wertungen qualifizierten sich für den abschließenden Masters Wettbewerb.

Zehnter Rang im Team

Den Landesverband Baden vertraten in der weiblichen A-Jugend Jasmi Arenja vom BV Heidelberg sowie Jessika Menner und Wimada Wongkhampoo, beide von TSV Mannheim. Jasmi Arenja erreichte im Einzel den siebten Platz mit 1043 Pins, Wimada Wongkhampoo belegte Platz 28 mit 918 Pins und Jessika Menner Platz 32 mit 872 Pins. Im Doppel spielte Arenja Jasmi mit Wimada Wongkhampoo als Team Baden 1, sie erzielten 1886 Pins und belegten damit den zehnten Platz. Jessica Menner spielte in diesem Wettbewerb außer Konkurrenz und erzielte 828 Pins für die All-Event-Wertung. Im Masters konnte Jasmi Arenja in der ersten Finalrunde Daphne Blankenzee aus Niedersachsen in drei Spielen mit 2:1 und 559:522 Pins schlagen, sie schied danach in Runde zwei gegen Denise Blankenzee mit 0:2 (267:369 Pins) aus.

Für den Team Wettbewerb hatte der Landesverband nicht gemeldet wodurch die Mädchen außer Konkurrenz, für die All-Event-Wertung spielten. Wimada Wongkhampoo erzielte 546 Pins, Jasmi Arenja 517 Pins und Jessika Menner 464 Pins. In der All-Evernt-Wertung kam Jasmi Arenja mit 3082 Pins über alle Spiele auf den zwölften Platz, Wimada Wongkhampoo auf Platz 23 mit 2860 Pins und Jessika Menner auf Platz 34 mit 2552 Pins.