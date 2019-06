Tipps für Gründer

Viernheim.. Eine Beratung für Existenzgründer findet am Mittwoch, 12. Juni, im Rathaus statt. In einer vertraulichen Atmosphäre können Interessierte alle Aspekte ihrer Existenzgründung mit den Experten der Wirtschaftsförderung besprechen. Eine vorherige Terminabstimmung ist erforderlich. Die Beratung ist kostenfrei. Folgende Themen gehören zu den Beratungsgesprächen: die Person des Gründers, seine Qualifikation, die Geschäftsidee und der Markt sowie Firmen- und Markenname. Ansprechpartner ist Simon Klug, Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung. Erreichbar ist er unter der Telefonnummer 06204/98 83 71 oder per E-Mail an sklug@viernheim.de. red

