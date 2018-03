Anzeige

Viernheim.Die Selbsthilfegruppe für Erwachsene mit AD(H)S lädt zu einem Impulsvortrag mit Kai Strugalla ein. Der Heilpraktiker spricht am Donnerstag, 22. Februar, in der Kulturscheune zu dem Thema „Hilfe, mein Alltag stresst“. Der Eintritt ist frei, los geht’s um 20 Uhr. Strugalla hinterfragt die Ansätze, besser mit Stresssituationen umzugehen: Entspannung, neue Kraft, Zeitorganisation, Priorisierung oder Zielerreichung. Die Selbsthilfegruppe plant Seminare zu diesem Themenkreis am 3. und 17. März von 11 bis 16 Uhr in der Cafeteria der Kulturscheune.

Nähere Infos gibt Gabriele Vielhauer unter Telefon 06204/975 136 oder 0152/34 56 71 44. red