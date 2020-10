Viernheim.Der Onleihe-Verbund Hessen (OVH) feiert sein zehnjähriges Bestehen. Die Viernheimer Stadtbibliothek in den Scheunen, die seit fünf Jahren Mitglied im OVH ist, bietet aus Anlass des Jubiläums am Mittwoch, 28. Oktober, 18 Uhr, ein Web-Seminar zum Thema „Tipps und Tricks zur Onleihe“ an. Anmeldungen nimmt Michael Silva per E-Mail an stadtbuecherei@viernheim.de oder telefonisch unter der Nummer 06204/98 84 50 entgegen.

Der OVH startete im Oktober 2010 mit 17 Gründungsmitgliedern und hatte damals 12 000 E-Medien im Angebot. Im Laufe der Jahre schlossen sich immer mehr öffentliche Bibliotheken an. Mittlerweile zählt der OVH 110 Mitglieder, über die 136 Bibliotheken Zugang zu den Medien des Verbundes erhalten. Aktuell sind mehr 230 000 Exemplare im Bestand. Mit dem Onleihe-Angebot kommen die öffentlichen Bibliotheken laut der Viernheimer Stadtbücherei ihrem gesetzlich verankerten Auftrag nach, „Bürgern einfach und kostengünstig Zugang zu Bildung und Information in allen Erscheinungs- und Ausgabeformen zu verschaffen“.

Digitale Lernkurse

Nach Angaben der städtischen Presse- und Informationsstelle hält nun auch das E-Learning Einzug beim Onleihe-Verbund. Somit können in der Stadtbibliothek auch digitale Lernkurse zur privaten und beruflichen Aus- und Fortbildung ausgeliehen werden. „Sprachen, Marketing, Bildbearbeitung und viele andere Themen werden ins Programm aufgenommen. Das ist eine schöne Erweiterung unseres Angebots an E-Medien“, erklärt die Leitung der Bibliothek. Weitere Informationen zum OVH gibt es auf der Internetseite onleiheverbundhessen.de. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.10.2020