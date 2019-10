Titelambitionen untermauert

Viernheim.Der baden-württembergische Regionalligist SRC Viernheim hat die Nagelprobe beim Tabellenzweiten KSV Tennenbronn mit Bravour bestanden und den schärfsten Verfolger mit einem deutlichen 20:6-Auswärtserfolg weiter distanziert. Mit diesem Sieg im Spitzenkampf haben die Viernheimer Ringer auch ihre Titelambitionen eindrucksvoll unterstrichen.

SRC-Trainer Tony Seifert konnte sich in diesem überraschend einseitigen Vergleich auf sein ausgeglichen besetztes Team verlassen. Am Ende feierten die Viernheimer sieben Einzelsiege und gaben lediglich sechs Punkte ab. Letztlich gab die Routine den Ausschlag zugunsten der Südhessen, denn Tennenbronn stellt eines der jüngsten Teams der Liga. Gleich drei Athleten sind noch unter 18 Jahre alt.

Zum Auftakt besiegte Nationalkader-Ringer Horst Lehr den jungen Leon Schetterer nach etwas mehr als 90 Sekunden mit 16:0. Im Schwergewicht (griechisch-römisch) kämpfte Constantin Hutuleac gegen Dimitar Kumchev, Olympia-Teilnehmer von 2016, und kam gegen den Freistilspezialisten zu einem 5:0-Erfolg.

In der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm (griechisch-römisch) dominierte Mirko Hilkert gegen Jakob Moosmann. Der SRC-Sportler konnte dabei sogar eine technische Höchstwertung für sich verbuchen, die der Mattenleiter mit fünf Punkten belohnte. Der ungleiche Kampf war nach eineinhalb Minuten beim Stand von 16:0 vorzeitig beendet.

Im freien Stil, Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm, verlor Alishah Azimzada mit 3:3 gegen den Bulgaren Miroslav Geshev. Ausschlaggebend war die letzte Wertung kurz vor Schluss des Kampfes. Shyukri Shyukriev kassierte anschließend gegen den starken David Brenn, deutscher Vizemeister der Junioren, mit 4:9 seine erste Saisonniederlage.

Nach der Pause konnte Neuzugang Julian Scheuer in eindrucksvoller Manier seinen ersten Saisonsieg verbuchen. Von Beginn an hellwach überraschte er Jonas Schondelmaier direkt nach dem Anpfiff mit einem Überwurf und ging mit 4:0 in Führung. Diesen Vorsprung konnte er bis zum Ende auf 12:0 ausbauen.

Ausgeglichener Kampf

Pascal Hilkert und der deutsche Vizemeister der A-Jugend, Lukas Brenn, lieferten sich einen ausgeglichenen Kampf, bei dem der SRC-Akteur immer Herr der Lage war und als 4:1-Sieger von der Matte ging. Matthias Schmidt und Timo-Marcel Nagel zeigten in der 80-Kilogramm-Klasse im Freistil einen furiosen Kampf. Die Führung wechselte ständig. Am Ende konnte sich der Viernheimer knapp mit 7:6 durchsetzen.

Sebastian Schmidt schickte Robin Moosmann schon nach 2:30 Minuten mit 15:0 von der Matte. Im abschließenden Kampf der Klasse bis 75 Kilogramm (griechisch-römisch) trafen mit Fabian Reiner und Florian Scheuer zwei bisher ungeschlagene Ringer aufeinander. Reiner, mehrfacher Medaillengewinner bei deutschen Meisterschaften, behielt mit 8:0 die Oberhand.

Die zweite Mannschaft des SRC musste kurzfristig auf zwei Kämpfer verzichten und konnte bei der SVG Nieder-Liebersbach nicht komplett antreten. Somit stand die 0:40-Niederlage von Beginn an fest. Bei den dennoch ausgetragenen Kämpfen setzten sich die Viernheimer Finn Strohmer, Marco Schmitt und Sascha Niebler durch. Deniz Mal, Marcel Purschke, Felix Michael, Sebastian Jöck und Norman Balz mussten hingegen die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen.

Am Samstag, 19. Oktober, 15.30 Uhr, kämpfen die Schüler beim KSV Hemsbach. Der SRC 2 empfängt um 18 Uhr den starken KSV Berghausen, um 20 Uhr tritt die erste Mannschaft in der Waldsporthalle gegen die Bundesliga-Reserve des TuS Adelhausen an. JR

