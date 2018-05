Anzeige

viernheim.Tabellenführer FV Leutershausen war für die SG Viernheim am gestrigen Sonntagnachmittag eine Nummer zu groß. Beim 4:0-Sieg der Hausherren in der Fußball-Kreisklasse A II konnten die Südhessen nur eine Halbzeit lang mithalten, wurden nach dem Seitenwechsel allerdings ausgerechnet von Tobias Kolb, der einen lupenreinen Hattrick erzielte, abgeschossen. Kolb hat das Fußballspielen nämlich in Viernheim gelernt und zählt mit seinen 27 Treffern zu den besten Angreifern der A-Klasse.

Mit diesem Erfolg bleiben die Bergsträßer im Rennen um die Meisterschaft, rangieren derzeit noch punktgleich mit Enosis Mannheim an der Tabellenspitze. Allerdings wird den Griechen sicher noch das ausgefallene Spiel gegen Hemsbach als Sieg gewertet, weil der Gegner nicht angetreten war. Für die SG Viernheim ist die Saison dagegen längst gelaufen, vielleicht reicht es ja noch zum angestrebten einstelligen Tabellenplatz.

50 Minuten lang ging die defensive Taktik der Orangenen auf, bis dahin konnte Torhüter Dennis Steiner zusammen mit seinen Vorderleuten seinen Kasten sauber halten. Dann aber war Kai Koppenhöfer zur Stelle, um nach einer Flanke von Tiberio Ferrarese die längst fällige Führung für Leutershausen zu erzielen. Damit war der Bann für den Favoriten gebrochen. Es dauerte allerdings bis zur 70. Minute, ehe Tobias Kolb mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte.