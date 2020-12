Todesfall in Viernheim

Viernheim.Eine 91-jährige Person aus Viernheim ist im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es ist der zweite Covid-19-Todesfall in der Stadt seit Beginn der Pandemie. Das teilt das Landratsamt mit. Eine weitere mit dem Virus infizierte Person ist am Montag aus Viernheim gemeldet worden. Damit sind vor Ort 120 aktive Fälle bekannt. Aus dem gesamten Kreis wurden 21 neue Infektionen gemeldet. Hier sind 793 aktive Fälle bekannt. 38 Personen aus dem Kreisgebiet befinden sich zurzeit mit einer bestätigten Infektion in stationärer Behandlung. Im Kreis gab es innerhalb der vergangenen sieben Tage 276 Neuinfektionen. Das entspricht einer Inzidenz von 102,04 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. red

