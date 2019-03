Töne aus einer anderen Welt

Viernheim.Die instrumentale Besetzung vieler Musikgruppen birgt nur selten Überraschungen, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard sind Standard. Nicht so beim Pulsar-Trio, das mit scheinbar so gegensätzlichen Instrumenten wie Sitar, Piano und Drums harmonische Töne wie aus einer anderen Welt produziert. Schon nach kurzer Zeit wünscht man sich auf eine Couch oder eben eine Chaiselongue, um die faszinierenden und eingängigen Melodien so richtig genießen zu können.

Aber auch beim Publikum in der Viernheimer Kulturscheune, das auf den eher unbequemen Stühlen Platz genommen hatte, kamen die ungewohnten Klänge bestens an. Treibend, pulsierend, vital, raffinierte Rhythmen, freie Improvisation und Stücke, die das Zeug zum Ohrwurm haben, begeisterten die Zuhörer. Es ist eine groovige Mischung aus Jazz und Beats, mit stark indischem Einschlag. Der ist zweifellos dem Mitwirken von Matyas Wolter geschuldet. Er spielt die indische Langhalslaute Sitar, die in den späten sechziger Jahren vor allem durch Ravi Shankar, aber auch durch den Beatle Georg Harrison in der westlichen Welt bekannt wurde und jetzt auch beim Pulsar-Trio eindrucksvoll zu Gehör gebracht wird.

Das Zusammenspiel von Beate Wein am Flügel und Matyas Wolter an der Sitar sorgte für eine außergewöhnliche Harmonie, die man dieser Kombination nicht zugetraut hätte. Die beiden Musiker forderten sich immer wieder gegenseitig, was stets in einem gelungenen Miteinander mündete. Aaron Christ bearbeitete dazu sein Schlagzeug gelassen und jazzig, rundete damit die mit viel Hingabe und großer Freude präsentierten Stücke perfekt ab.

Das Pulsar-Trio spielt seit elf Jahren zusammen und hat in dieser Zeit sein musikalisches Repertoire hin zur Perfektion entwickelt und dabei auch jede Menge Preise eingeheimst, unter anderem den Weltmusik-Wettbewerb „Creole“ 2014. Dazu kamen Auftritte bei renommierten Veranstaltungen wie dem Fusion Festival, dem Glastonbury Festival, dem Bayerischen Jazz-Weekend, den Leverkusener Jazztagen, dem Masala Festival sowie in zahlreichen Jazzclubs, wo sie schnell zum Geheimtipp avancierten.

Der Verein „Chaiselongue – Kultur und Soziales“ hatte mit der Verpflichtung des Pulsar-Trios einmal mehr ein glückliches Händchen bewiesen und eine außergewöhnliche Formation nach Viernheim geholt. Pianistin Beate Wein zollte dem Team um Manfred Brandmüller und Helmut Neumann großes Lob. „Selten sind wir so freundlich empfangen und umsorgt worden wie hier in Viernheim. Der Verein Chaiselongue und Viernheim haben einen ganz besonderen Charme“, sagte sie voller Anerkennung. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019