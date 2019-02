Toller Einsatz für Bienen

Es ist eine Auszeichnung, die sich das Bergsträßer Projekt redlich verdient hat. Die von der Viernheimer Werkstatt Makerspace mitentwickelte energieeffiziente Bienenstockwaage kann Hobbyimkern bei der Überwachung ihrer Völker kostengünstig unter die Arme greifen. Das hilft letztlich uns allen, weil vom Überleben der Honigbiene unsere Nahrungsgrundlage abhängt. In Europa und auch in Nordamerika waren in den vergangenen Jahren ungewöhnliche und teils drastische Rückgänge der Bienen-Populationen zu beobachten. Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sind 40 Prozent der hierzulande beheimateten Wildbienenarten gefährdet.

Das sollte uns allen zu denken geben. Wer einen Garten besitzt, sollte am besten ganz auf Pestizide verzichten, möglichst auf einheimische Pflanzen setzen und versuchen, Nistmöglichkeiten für Bienen zu schaffen. Das wäre ein Zeichen für mehr Umweltschutz und ein wichtiger Beitrag gegen das massenhafte Sterben der für uns alle so wichtigen Nutztiere.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019