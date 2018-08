Tolles Debüt von Katia Belley

Viernheim.Nachdem der erste Anlauf vor ein paar Wochen nicht geglückt ist, feierte die Sängerin Katia Belley bei der Session von Holger Bläß & Friends im Coyote Café ein eindrucksvolles Debüt.

Die Französin lebt schon seit einigen Jahren in Deutschland und kann in dieser Zeit auf ausreichend Bühnenerfahrung zurückblicken. Deshalb machte es auch nichts aus, dass anstatt der erkrankten Sängerin Fatma Tazegül kurzfristig Christian Stockert als zweite Stimme eingesprungen ist.

An den Instrumenten waren ausnahmslos Stammkräfte zu finden. Gastgeber Holger Bläß war für die Gitarrenklänge, während Johannes Willinger am Schlagzeug mächtig ins Schwitzen kam und Bassist Steffen Weik den Rhythmus mit bestimmte. Da durften natürlich zahlreiche und laut beklatschte Soloeinlagen nicht fehlen.

Studium an der Popakademie

Katia Belley fand durch ein Studium an der Popakademie damals den Weg nach Mannheim, wo sie seither lebt und mit einem Master of Arts in der Mannheimer Talentschmiede abschloss.

Dass sie schon seit ihrem siebten Lebensjahr auf der Bühne steht und mit 13 Jahren ihre erste EP herausbrachte, war der Sängerin bei ihrer Präsenz am Mikrofon anzumerken. Egal ob alleine oder zusammen mit Christian Stockert, die Songs kamen bestens an. Mit dem routinierten Frontmann aus der Pfalz, der mehr als nur ein Ersatzmann war, stand ein weiterer Antreiber in der ersten Reihe des Coyote-Biergartens, der in der Vergangenheit bei den Konzerten stets überzeugen konnte, auch als Mundharmonikaspieler.

Stockert brachte auch diesmal immer wieder das Publikum mit ins Spiel. Natürlich war es auch die wandelbare Stimme des Sängers, die den Liedern einen besonderen Ausdruck verlieh. Bevor die ersten Klänge ertönten wurden aber die entsprechenden Lieder ausgesucht.

Es wurde kurz besprochen wer was kann und möchte, und schon konnte es losgehen. Proben gibt es keine, nur kurz die Instrumente gestimmt und einen Soundcheck gemacht, damit alle Besucher in den Geschmack der Livemusik kommen konnten.

Das war die richtige Mischung an einem der vielleicht letzten echten Sommerabende in diesem Jahr: „Change The World“ von Eric Clapton, „Rather Be“ von Clean Bandit, „If I Ain’t Got You“ von Alicia Keys, „Like The Way I Do“ von Melissa Etheridge, „Price Tag“ Jessie J, „Seven Nation Army“ von The White Stripes, „Rolling In The Deep“ von Adele, „Get Lucky“ von Daft Punk und Pharrell Williams, „Use Somebode“ und „Sex On Fire“ von den Kings of Leon, „Kiss“ von Prince und als Zugaben „I Feel Good“ James Brown und „Chasing Cars“ von Snow Patrol.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.08.2018