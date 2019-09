„Tonies“ erfreuen junge Hörer

Viernheim.Die Stadtbücherei erweitert ihr digitales Angebot. Kinder können nun sogenannte „Tonies“ ausleihen, berichtet Michael Silva, verantwortlich für Digitalisierung und Marketing. „Tonies“ sind kleine Figuren, die Charaktere aus Hörspielen wie „Benjamin Blümchen“, „Die Kleine Hexe“ oder „Hui Buh das Schlossgespenst“ darstellen. Setzt man sie auf eine spezielle Lautsprecherbox, die über W-LAN mit dem Internet verbunden ist, lädt diese sich die entsprechende Geschichte herunter. Danach ist der Inhalt mit der richtigen Figur auch ohne W-LAN abspielbar. Die Stadtbücherei startet mit gut 50 „Tonies“.

Die Box müssen die Kinder selbst zu Hause haben. „Bei den meisten Drei- bis Sechsjährigen, an die sich das Angebot richtet, ist das aber sowieso der Fall“, erklärt Silva. In der Bibliothek gibt es nur eine Box, an der Silva die Funktionsweise demonstriert. Mit zwei kleinen Schaltern kann man zwischen den Kapiteln wechseln. „Der Vorteil gegenüber einer CD oder einer Kassette ist auch, dass die Figuren weitaus weniger empfindlich sind“, so Silva. Mit einem Leserausweis der Stadtbücherei kann jedes Kind zwei „Tonies“ gleichzeitig ausleihen. Der Leserausweis ist für Kinder kostenlos.

Auch das digitale Angebot für ältere Leser möchte Silva ausbauen und vor allem bekannter machen. Bereits seit rund zwei Jahren ist es möglich, unter anderem elektronische Bücher, Zeitungen und Musik auszuleihen und auf ein mobiles Endgerät zu übertragen. „Ein Vorteil davon ist auch, dass sich die Medien automatisch selbst zurückgeben und man keine Frist verpassen kann“, erklärt Silva. Die „Generation 60 plus“ möchte er unter anderem durch individuelle Sprechstunden erreichen. Dabei können sich Interessierte individuelle Themen erklären und ihre mobilen Endgeräte entsprechend einrichten lassen. fhm

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019