Torarolle erinnert an frühere Mitbürger

viernheim.Etliche christliche Kirchen und zwei Moscheen zeugen von einem vielfältigen religiösen Leben in Viernheim. Darüber hinaus gab es in der Vergangenheit eine jüdische Gemeinde, der zeitweise über 100 Mitglieder angehörten und die erst mit dem Zweiten Weltkrieg ihr Ende fand. Zur Erinnerung an das jüdische Leben in der Stadt bot nun die Doktorandin der Neueren Geschichte, Annick Benz, eine Themenführung mit dem Titel „Vom Pessachfest zur Synagoge“ an.

Im Obergeschoss der Einrichtung am Berliner Ring warfen die Teilnehmer einen Blick auf Torarolle, Chanukkaleuchter und Gebetsriemen. Zudem sind dort persönliche Gegenstände und Fotografien der jüdischen Familien zu finden.

Die ersten Juden sollen im Jahr 1609 nach Viernheim gekommen sein. Erstmals als Hausbesitzer in Viernheim wurde eine jüdische Familie im Jahr 1657 nachgewiesen. Da Juden strengen Berufsbeschränkungen unterlagen, verdienten sie ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch Handel. Bekannt in Viernheim war auch die Tabakfabrik Sternheimer. Die Zahl der in Viernheim lebenden Juden erreichte im Jahr 1886 mit 143 einen Höhepunkt. Die jüdische Gemeinde Viernheims sei zu dieser Zeit die größte und reichste jüdische Gemeinde im Kreis Bergstraße gewesen, erklärte Benz. Einen Höhepunkt im Gemeindeleben stellte der Bau und die feierliche Einweihung der Synagoge am 31. August 1827 dar.

Dieser repräsentative Bau, der bis zum 10. November 1938 in der Hügelstraße stand, hatte getrennte Gebetsräume für Männer und Frauen, Unterrichts- und Gemeinschaftssäle. Die Glasfenster der Synagoge wurden aus Frankreich geliefert. Erst ab der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 seien Juden zu vollwertigen Mitbürgern geworden, berichtete die Referentin. Zuvor seien sie auf individuelle Schutzbriefe des Landesherren angewiesen gewesen. Männliche Juden leisteten in den Kriegen 1870/71 und im Ersten Weltkrieg ihren Militärdienst.

Zahlreiche Feste

Breiten Raum bei den Schilderungen von Annick Benz nahmen auch die jüdischen Riten ein, die den Lebenszyklus, den Jahresrhythmus oder den Wochen- und Tagesrhythmus bestimmten. Dazu zählt etwa das Bar Mizwa/Bat Mizwa-Fest, bei dem junge männliche und weibliche Juden in die Gemeinde aufgenommen werden. Jüdische Feste im Jahresablauf sind auch das Neujahrsfest, das Fest zur Befreiung der Israeliten aus der Ägyptischen Knechtschaft (Pessachfest), das Versöhnungsfest (Jom Kippur), das Laubhüttenfest (Sukkot) oder das achttägige Lichterfest (Chanukka). Wöchentlich wird der Sabbat mit verschiedenen Ritualen von Freitagabend bis Samstagabend begangen.

In aller Regel sei des Zusammenleben zwischen Christen und Juden in Viernheim friedlich und respektvoll verlaufen, erklärte Annick Benz. Unter dem Nazi-Regime sei es dann aber auch in Viernheim zu einem „Zivilisationsbruch“ gekommen.

Schon mit Beginn der großen Wirtschaftskrise, ab Oktober 1929, nahm der Antisemitismus laut der Referentin zu. Der Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 sei auch in Viernheim weitgehend befolgt worden. Am 10. November 1938 wurde die Synogoge geplündert und abgebrannt. Aber auch Privathäuser von Juden seien „von dem Nazi-Mob ausgeplündert und demoliert“ worden, sagte Annick Benz. Jüdische Männer wurden ins KZ abtransportiert. Rund 60 Mitbürger konnten dem Nazi-Terror entfliehen und bauten sich zum Beispiel in den USA eine neue Existenz auf. „39 Viernheimer Juden wurden in den Vernichtungslagern ermordet“, so Benz.

Im Jahr 2001 wurde in Viernheim der jüdische Religions- und Kulturverein Schalom gegründet. Die 21 Mitglieder sind hauptsächlich aus der ehemaligen Sowjetunion nach Viernheim gekommen.

