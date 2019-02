Tore wie am Fließband

Viernheim.31 Mannschaften hatten sich angemeldet – zum vierten Mal fanden in der Waldsporthalle die Jugendturniere der SG Viernheim statt. Vornehmlich kamen die Kicker aus dem Fußballkreis Mannheim und erzielten an beiden Tagen insgesamt 151 Tore. Gespielt wurde in vier Altersklassen. Die beiden Turnierleiter Francesco Ferraraccio und Thomas Buttler zogen ein positives Fazit: „Es hat allen Spaß gemacht und es wurden tolle Spiele geboten.“

Zuerst spielten die F-Junioren, sieben Mannschaften waren gemeldet. Bei dem Spielfest hieß es: Jeder gegen Jeden. In den 21 Spielen wurden 36 Tore erzielt, wobei sich schon das eine oder andere Talent unter den jungen Spielern zeigte. Am Ende erhielt jeder der 70 Kicker einen kleinen Pokal als Erinnerung.

Direkt im Anschluss fand das Turnier der C-Junioren statt, mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Danach wurden die Plätze ausgespielt. Der TSV Amicitia Viernheim, der zuvor dreimal 0:0 gespielt hatte, besiegte die TSG Eintracht Plankstadt im Sieben-Meter-Schießen und wurde Siebter. Gastgeber SG Viernheim hatte es sogar bis ins Finale geschafft, musste sich aber nach zweimaliger Verlängerung dem SV 98 Schwetzingen mit 4:5 nach Sieben-Meter-Schießen geschlagen geben.

Bei der D-Jugend war die SG Viernheim gleich mit zwei Teams vertreten. Am Ende standen allerdings nur die Plätze acht (1:2 gegen FV 08 Hockenheim) und sechs (Niederlage gegen SpVgg Wallstadt) zu Buche. Turniersieger wurde die TSG Weinheim. Der 1. FC Bruchsal durfte sich bei den E-Junioren nach dem 4:2-Endspielerfolg über den SV Rohrbach über den Siegerpokal freuen. Im torreichsten Turnier wurden 45 Treffer erzielt.

Platz drei ging an den FC Astoria Walldorf, der gegen den SKV Sandhofen einen ungefährdeten 3:0-Sieg landen konnte. Fünfter wurde der VfB Gartenstadt durch einen 3:0-Sieg gegen den SC 08 Reilingen. Auf dem letzten Platz landete das Team des Gastgebers SG Viernheim, das nach hartem Kampf dem FV 08 Hockenheim unterlag. Francesco Ferraraccio überreichte Pokale an alle teilnehmenden Mannschaften sowie Extra-Preise. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.02.2019