„Toten Hosen“ – sehr lebendig

Viernheim.Dass man mit 75 Jahren noch nicht zum „alten Eisen“ gehört und sehr unternehmungslustig sein kann, bewies der Jahrgang 1944/45 bei seiner Jubiläumsreise. Der Viernheimer Jahrgang, der sich schon seit langer Zeit die „Toten Hosen“ nennt, unternahm zur Feier seines 75-jährigen Bestehens eine einwöchige Reise in den Bayerischen Wald, gespickt mit ausgedehnten Tagesausflügen in das österreichische Weinviertel und zum in Süd-Böhmen (Tschechien) gelegenen Unesco-Welterbe Krumau (Cesky Krumlov).

Am Sonntag begann die Busreise über Nürnberg, mit einem Zwischenstopp in Regensburg, zum malerisch gelegenen Hotel. Am nächsten Tag stand bei „Kaiserwetter“ ein Ausflug ins nahe gelegene Passau an. Wegen des Zusammenflusses von Donau, Inn und Ilz wird die Stadt auch „Dreiflüssestadt“ genannt. Erstes Ziel war der Dom, in dem heute die größte Orgel der Welt zu bewundern ist. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war eine zweistündige Fahrt auf einem Ausflugsschiff auf der Donau.

Führung durch Keltendorf

Nach den ersten Eindrücken in Passau stand am nächsten Tag ein Ausflug in den Nationalpark Bayerischer Wald an. Dort angekommen wurde die Gruppe von einer sachkundigen Führerin durch das nach archäologischen Funden aus dem 12. bis 2. Jahrhundert vor Christus rekonstruierte Keltendorf Gabreta geführt.

Weitere Highlights dieses erlebnisreichen Tages waren die Besuche der Bergglashütte Freyung, wo es interessante Glasbläservorführungen gab, und eine Führung bei der Schnapsbrennerei Penninger, wo unter anderem der hochprozentige Kräuterlikör Blutwurz hergestellt wird. Etwas gemütlicher ging es am nächsten Tag zu. Hier stand eine Kutschfahrt mit anschließender Brotzeit an – garniert mit Ziehharmonika-Musik und regionalspezifischen Witzen.

Bei strahlend blauem Himmel ging es am nächsten Tag über den Böhmerwald an der Moldau entlang zur mittelalterlichen Stadt Krumau (Cesky Krumlov) in Tschechien. Wegen seiner historischen Altstadt wurde Krumau 1992 zum Unesco-Welterbe erhoben. In den Gassen mit ihren restaurierten Fachwerkhäusern stellte sich bei den Jahrgangsteilnehmern ein Mittelalter-Gefühl ein. Mit tschechischem Bier und böhmischer Küche ließen es sich die Teilnehmer gut gehen. Am letzten Tag machten sich die Teilnehmer auf Entdeckungsfahrt ins österreichische Weinviertel – Österreichs größtes Weinanbaugebiet. Wieder über den Böhmerwald und vorbei an der Schlögeler Donau-Schlinge, wurde zunächst die Stiftskirche Wilhering besucht. Hauptziel war aber die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz an der Donau. Nach einer Busrundfahrt war der Genuss einer Linzer-Torte das absolute Muss für alle. Auf dem Rückweg ins Hotel besichtigte die Gruppe noch das Kloster Stift Schlägel.

Aber auch der schönste Ausflug muss einmal zu Ende gehen. So machte man sich über Passau, Regensburg, Nürnberg wieder zurück nach Viernheim. Alle Teilnehmer der Reise waren sich einig, eine schöne Woche erlebt zu haben und freuen sich schon auf den nächsten Jubiläumsausflug in fünf Jahren.

