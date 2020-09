Tour führt durch den Wald

Viernheim.Die Gruppe „natürlichViernheim“ veranstaltet am Dienstag, 29. September, im Rahmen der Aktion Stadtradeln eine Radtour durch den Viernheimer Wald. Treffpunkt ist laut einer Pressemitteilung um 16 Uhr am Parkplatz Grillhaus/Sportzentrum West. Die Tour dauert etwa zwei Stunden, dabei soll eine Strecke von rund 10 Kilometern absolviert werden. Ende ist am Bonanza-Spielplatz. Peter Dresen und Roland Matern vom BUND werden über den Wald und dessen Entwicklung sprechen. Dabei geht es unter anderem um historische und wiederbelebte Tränken und das Holzbezugsrecht, aber auch Pflanzen und Tiere werden Thema sein. Die Veranstalter bitten um Anmeldungen bei der Kompass-Umweltberatung, Wasserstraße 20, unter Telefon 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de. red

