Tradition und Kultur Hawaiis entdecken

Viernheim.Am Sonntag, 14. April, um 16 Uhr wird es in der Kulturscheune einen Reisebericht in Kooperation mit der Volkshochschule Viernheim geben. Der Viernheimer Musiker Holger Bläß wird zusammen mit Nicola Baumann einen Einblick in die Kultur und die Traditionen Hawaiis gewähren.

Seit zehn Jahren verbringen Holger Bläß und Nicola Baumann die Wintermonate auf den Inseln Hawaiis mitten im Pazifik. Nach anfänglichen, eher touristischen Aufenthalten lernten die beiden mit den Jahren zunehmend Einheimische kennen und erhielten so einen ungeahnt tiefen Einblick in eine zum einen recht komplizierte Geschichte, zum anderen aber in das einzigartige Lebensgefühl dieses Inselstaates. Es entstand eine tiefe Verbundenheit zu Land, Leuten, Kultur und den 4000 Jahre währenden Traditionen.

Ein Gespräch mit einem Hawaiianer über den Aloha Spirit ließen Nicola Baumann und Holger Bläß erkennen, dass sie ein Geschenk bekommen hatten, welches den meisten Besuchern Hawaiis verwehrt bleibt: Der direkte Kontakt zu den höchsten Priestern und Meistern ihres Faches, den „Kahunas“, die ihre Lehren und Weisheiten nur an Auserwählte mündlich weitergeben. Nun sind beide von ihrer letzten Reise zurück und möchten ihre Erfahrungen mit vielen Menschen teilen.

Anhand von Bildern, Videos, Musik und Tanz stellen Nicola und Holger die Inseln Hawaiis, ihre Geschichte und das ein oder andere Geheimnis einer fast vergessenen Kultur vor.

Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei. Die Referenten freuen sich jedoch über Spenden, die sowohl ihrer Arbeit zugutekommen sollen, als auch dem Verein Focus Viernheim –und darüber hinaus an eine Vereinigung gehen soll, welche die Tradition und Kultur auf Hawaii fördert.

Da der Platz begrenzt ist, sind Anmeldungen sinnvoll. Die VHS ist erreichbar unter der Telefonnummer 06204/988-405. red

