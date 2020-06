Traditionelles Turnier

Viernheim.Da der Kreis Bergstraße den Wettkampfbetrieb inzwischen wieder erlaubt, veranstalten die Tischtennisspieler des TSV Amicitia am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, den traditionellen Generationen-Cup. Weil die Rudolf-Harbig-Halle gesperrt ist, findet das Turnier in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule statt. Um die maximal zugelassene Teilnehmeranzahl nicht zu überschreiten, ist für die Spieler aus der ganzen Region eine verbindliche Zusage über den jeweiligen Verein notwendig.

Das Turnier beginn am Samstagmorgen um 8.30 Uhr mit den Aktiven der Klassen B und D. Am Nachmittag folgen die Senioren. Am Sonntagmorgen starten dann, ebenfalls um 8.30 Uhr, die Klassen der Aktiven A und C. Am Nachmittag ist die männliche und die weibliche Jugend an der Reihe. Bereits Anfang Juni starteten die Tischtennisspieler in den Trainingsbetrieb. Dabei müssen unter anderem Gesundheitsfragebögen ausgefüllt, die Platten regelmäßig desinfiziert und in den Pausen ein Mund-Nasenschutz getragen werden. JR

