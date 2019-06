Traditionsreiches Haus mit vier Sternen

Viernheim.Das Central-Hotel am Königshof in Viernheim ist unter der neuen Inhaber-Familie Donnici erneut mit vier Sternen der Deutschen Hotelklassifizierung ausgezeichnet worden und gehört damit zu den am höchsten bewerteten Betrieben im Kreis Bergstraße. „Das ist natürlich ein tolles Ergebnis und ein Beweis, dass es uns gelungen ist, die Tradition des Hauses fortzuführen. Wir sehen diese Auszeichnung aber auch als Verpflichtung an“, erklärte Inhaberin Sonia Donnici.

Die Urkunde und das entsprechende Messingschild überreichte nun Christine Friedrich, Geschäftsführerin für den Bereich Südhessen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). „Viernheim zählt zu den wichtigsten Standorten von anerkannten Hotels im Kreis. Gerade das Central-Hotel genießt einen hervorragenden Ruf, auch bei ausländischen Gästen“, sagte Christine Friedrich. Die Begehungskommission der Dehoga habe alle Kriterien wie Freundlichkeit, große Räumlichkeiten, zeitgemäße Ausstattung und Gastronomie positiv bewertet.

Alexander Schwarz von der städtischen Wirtschaftsförderung wies darauf hin, dass in Viernheim während der Sommerzeit rund 5000 Übernachtungsgäste pro Monat gezählt würden.

Historisches Gelände

Sonia Donnici, die auch Inhaberin des Bürgerhaus-Restaurants Galicia ist, bezeichnete es rückblickend als Herzensangelegenheit, das renommierte Haus in der Hölderlinstraße zu übernehmen. Seit zwei Jahren führt sie mittlerweile das Central-Hotel am Königshof. „Ich habe diese Aufgabe gerne übernommen, denn es ist mit seinen individuell eingerichteten Zimmern und dem kleinen, aber feinen Garten ein echtes Kleinod“, erläuterte Sonia Donnici ihre Entscheidung.

Das Central-Hotel darf seit 2004 den Namenszusatz „am Königshof” tragen. Grund und Boden gehörten 777 nach Christus nämlich zum Königsgut der Lobdengau. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 01.07.2019