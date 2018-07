Anzeige

Viernheim.Zwei Wochen Vorbereitung und ein Testspiel, da dürfte Karten Welle als Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia schon erste Erkenntnisse zu seinem Team gewonnen haben.

Die Reserve der Blaugrünen musste neu formiert werden, nachdem die meisten Akteure künftig in der ersten Garnitur zum Einsatz kommen. Weitere Aufschlüsse sollte es am Sonntag, 15 Uhr, geben, wenn der TSV Neckarau II im Waldstadion zu Besuch ist. Zuletzt musste Welle mit großen Personalproblemen kämpfen, hatte er doch gerade mal einen Spieler aus der Auswechselbank. Da mussten die meisten Kicker 90 Minuten lang durchspielen, und das bei hochsommerlichen Temperaturen. Deshalb war der Viernheimer Übungsleiter trotz der 1:4-Niederlage beim Kreisligisten Spvgg. Ketsch II mit dem Auftritt seines jungen Teams zufrieden. Bis Sonntag sollte sich die Lage bei den Akteuren aber entspannen.

Die Gäste vom TSV Neckarau II spielen in der B-Klasse, also eine Liga unter den Viernheimern. Aufsteigen können die Mannheimer allerdings nicht, denn die erste Mannschaft ist in der A-Klasse zuhause und blockiert deshalb einen Platz. JR