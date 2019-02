Trainer fordern noch bessere Chancenverwertung

Viernheim.„Wir wünschen uns die Meisterschaft und den Aufstieg – und das ohne Verletzungen.“ Trainer Patrick Kloskalla hat ein klares Ziel vor Augen. Wenn die Rückrunde in der Frauen-Verbandsliga beginnt, wollen die Fußballerinnen des TSV Amicitia ihren ersten Platz verteidigen und auch am Saisonende ganz oben stehen.

In der Winterpause haben die Fußballfrauen an mehreren Hallenturnieren teilgenommen „Wir haben uns jedes Mal vernünftig präsentiert“, sagt der Coach. Einen besonders positiven Eindruck habe die Mannschaft beim Sodexo-Fußball-Cup in Rauenberg hinterlassen, wo sie in einem starken Teilnehmerfeld den vierten Platz holte. Der Höhepunkt der Hallensaison steht sogar noch an – am Wochenende nimmt der TSV Amicitia an der Endrunde der Badischen Futsal-Meisterschaft teil. Zwischenzeitlich gab es auch schon wieder die ersten Testspiele im Freien.

Das Trainergespann Patrick Kloskalla und Markus Rohr nimmt die Erkenntnisse aus der Hinrunde mit in die Vorbereitung. „Wir müssen in der Offensive noch deutlich gefährlicher werden und mehr Tore erzielen“, so die Trainer, die die Chancenverwertung als Manko ausgemacht haben. Zwar haben die Viernheimerinnen 45 Treffer erzielt – „in der Oberliga reicht das aber nicht“, wissen die Trainer aus der Erfahrung der Vorsaison. In der Rückrunde soll das Umschaltspiel und das Gegenpressing verbessert werden, zudem sollen die Spielerinnen konzentrierter agieren und weniger leichtfertig die Bälle abgeben.

Drei Punkte Vorsprung

Als Herbstmeister hat der TSV Amicitia derzeit drei Punkte Vorsprung auf den direkten Verfolger, den KIT Sport-Club aus Karlsruhe. Die Hinspiele gegen den Konkurrenten sowie gegen den Dritten TSV Neckarau und den Karlsruher SC II auf Rang vier waren die umkämpftesten Partien der Vorrunde. Da sind die Viernheimerinnen gewarnt, dass der restliche Saisonverlauf kein Selbstläufer wird. Damit die Spielerinnen zum Start der Rückrunde topfit sind, stehen auch einige Athletik-Einheiten auf dem Trainingsplan.

In den Testspielen misst sich Viernheim unter anderem mit den U17-Junioren der TSG Weinheim (20. Februar, 19.30 Uhr, Stadion an der Lorscher Straße) und den Damen des Karlsruher SC (26. Februar, 19.30 Uhr, Stadion an der Lorscher Straße). Um Punkte geht es dann ab dem 9. März: Zum Rückrundenauftakt treten die Fußballerinnen beim BSC Mückenloch an. Im eigenen Stadion spielen die Damen am 31. März um 14 Uhr, Gegner ist der SC Klinge Seckach. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.02.2019