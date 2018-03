Anzeige

Viernheim.. Die MTG Mannheim richtete nach dem Hallensportfest für die älteren Leichtathleten auch einen Wettkampf für die U14 und U12 aus. Am Start waren dabei auch drei Sportler des TSV Amicitia Viernheim. Sie nutzten die Chance, um den Trainingsfortschritt im Winter zu überprüfen.

In der W13 startete Megi Gojani im Weitsprung und über 60 Meter. In ihrem Vorlauf über die kurze Sprintdistanz wurde sie Dritte und lief 9,17 Sekunden. Dennoch verpasste die Viernheimerin mit dieser Zeit den Einzug in die Finalläufe um neun Hundertstel. Im Weitsprung zeigte Gojani drei konstante Sprünge über 3,80 Meter. In ihrem weitesten Versuch landete sie bei 3,86 Metern und auf Platz 24.

Luis Heimberger und Raphael Botta gingen beide in der Altersklasse M12 an den Start. Botta war nach einer Krankheit noch angeschlagen. Das zeigte sich besonders in den Vorläufen über 60 Meter. Mit seiner Zeit von 9,92 Sekunden qualifizierte er sich nicht für den Endlauf der besten Acht. Heimberger dagegen gewann seinen Vorlauf in 9,23 Sekunden. Im Finale steigerte er sich auf 9,14 Sekunden und wurde Fünfter. Den Endkampf im Weitsprung verpassten beide nur knapp. Heimberger sprang 4,11 Meter, Botta 4,18 Meter. Damit belegten sie die Ränge neun und elf.