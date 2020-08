Trainer setzt auf Abwehr

SG-Trainer Sven Paulsen (l.) spricht in der Pause mit seinem Team. Othmar Pietsch (jr)

Viernheim.Fußball-A-Ligist SG Viernheim hat sein erstes Testspiel verloren. Auf eigenem Platz unterlag die Mannschaft am Freitagabend gegen die Reserve des Landesligisten FV Brühl mit 1:2. Für den neuen SG-Trainer Sven Paulsen war das allerdings keine allzu große Enttäuschung, „denn wir haben durch Abgänge ein halbes Dutzend Stammspieler verloren, keine neuen Kräfte dazubekommen und erst zweimal trainiert“.

Entsprechend war die Taktik ausgerichtet, die auch in den Punktspielen Anwendung finden soll. „Wir müssen in der Defensive gut stehen und vorne unser Glück versuchen. Allzu viele Stürmer habe ich derzeit aber nicht zur Verfügung“, so der Übungsleiter, der sich in der Winterpause nach Verstärkung umschauen möchte. Dazu könnte auch ein Torhüter zählen. Saisonziel ist erst einmal der Klassenerhalt.

Gegen Brühl war die Abwehr über weite Strecken stabil. Die orangene Mauer machte den Gästen das Leben schwer, sodass Torhüter Davide de Palma nicht viele Schüsse auf seinen Kasten bekam. Die Paulsen-Taktik schien aufzugehen, als Emanuel Danielczyk (38.) kurz vor dem Seitenwechsel die Viernheimer Führung erzielte. Bis dahin war Brühl zwar das eindeutig besser Team gewesen, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. In der zweiten Halbzeit spielte Viernheim mit einem Abwehrriegel aus zwei Reihen, der aber weniger effektiv war. Die Gäste kamen durch Tim Heene zum Ausgleich und durch Mario Tessitore zum verdienten Siegtreffer. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 10.08.2020