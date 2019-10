Trainer vermisst Einsatzwillen

Viernheim.„Einige Spieler haben nicht gemerkt, dass wir ein Derby spielen“, sagte Trainer Christian Müller nach dem Spiel gegen die SG Heddesheim und wirkte dabei ordentlich bedient. Sein Team unterlag deutlich mit 19:26 gegen die Mannschaft aus der Nachbargemeinde.

Den Coach ärgerte die teilweise fehlende Einstellung der Spieler. Denn mit Einsatz und Willen hätte man gegen die Heddesheimer sicherlich besser bestehen können. Nur in der zweiten Hälfte blitzte die Leidenschaft beim TSV Amicitia auf, als die Viernheimer den zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Rückstand auf zwei Treffer verkürzen konnten.

Chancen bleiben ungenutzt

Philipp Oswald gelang das erste Tor für den TSV Amicitia, mit dem er die Führung der SGH ausgleichen konnte. Die Gäste waren in den ersten Minuten vor allem mit gewaltigen Würfen aus dem Rückraum erfolgreich und zogen auf 3:6 davon. Der TSV Amicitia ließ zu viele Gelegenheiten liegen, unter anderem auch eine Siebenmeter-Chance.

Trotzdem kämpfte sich das Team von Christian Müller wieder heran. Gerade hatte es durch Jan Willner, Robin Unger und Ronny Unger auf 7:8 verkürzt, da erhöhte die SG mit einem Doppelschlag wieder auf 7:10. Erst verwandelten die Heddesheimer einen Siebenmeter, dann einen Gegenstoß. Und die Gäste legten weiter nach (7:12).

Der TSV Amicitia blieb bei seinen Angriffsbemühungen immer wieder in der Abwehr hängen oder scheiterte am Heddesheimer Torhüter, wie Unger mit dem zweiten vergebenen Strafwurf (26.). Holger Hubert, nach überstandener Verletzung wieder im Kader, beendete mit dem Treffer zum 8:13 zehn torlose Viernheimer Minuten. Heddesheim konterte aber direkt zum 8:14-Halbzeitstand.

Trainer Müller war in der ersten Hälfte mit der Defensivleistung nicht zufrieden und brachte mit Christian Best den zweiten Torhüter ins Spiel. Der erwies sich zunächst als guter Rückhalt und parierte einen gegnerischen Siebenmeter. Im Gegenzug verkürzten seine Teamkollegen Jan Willner und Rouven Müller auf 10:14.

Die beste Phase hatte Viernheim ab der 39. Minute: Mit fünf Toren im Hintertreffen holte der TSV Amicitia plötzlich auf. Die Abwehr stand sicher, im Angriff wurden die Chancen genutzt. Florian Rech und Oswald brachten ihr Team auf 15:17 heran. Doch statt nachzulegen, erfolgte ein Bruch im Spiel. Heddesheim in Überzahl stellte mit drei Toren in Serie zum 15:20 den alten Abstand wieder her. Viernheim konnte zwar nochmals durch Rech verkürzen, aber dann war das Spiel gelaufen. Heddesheim traf nach Belieben und baute den Vorsprung bis zum Abpfiff auf sieben Tore aus.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Christian Best; Florian Rech 3, Pal Megyeri, Jan Willner 2, Ronny Unger 1, Robin Unger 3/2, Justus Mehl, Robin Helbig, Philipp Oswald 2, Björn Van Marwick, Rouven Müller 2, Holger Hubert 2, Marcel König 4/1.

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019