Viernheim.Als im Kinopolis Viernheims erfolgreichste Sportler geehrt wurden (wir berichteten), war auch der 1. Viernheimer Karate Dojo vertreten. Die Kampfsportler aus der Brundtlandstadt zählen seit Jahren zu den Dauergästen der Feierstunde und können immer wieder nationale und internationale Erfolge vorweisen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, bietet der Verein nun wieder Anfängerkurse für Kinder an.

Mit der amtierenden Europameisterin Eblina Kelmendi, die bei den Weltmeisterschaften im Kumite einen hervorragenden fünften Platz und Rang sieben in der Kata belegte, sowie Dennis Braun als Deutscher Meister in der Kata und Stefan Effler als Mitteldeutscher Meister und Vizemeister konnte der Verein zuletzt herausragende Erfolge feiern. Außerdem belegte Stefan Effler zusammen mit Dennis Braun mit dem Kata-Team bei der Weltmeisterschaft einen hervorragenden vierten Platz. Aber auch der Nachwuchs sitzt schon in den Startlöchern. Mit Maxim Häussler, der bei der deutschen Meisterschaft in Bochum einen guten dritten Platz erreichte und bei der Mitteldeutschen Meisterschaft den Titel holte, steht der nächste Medaillensammler bereit.

Für jedes Alter geeignet

Beim Viernheimer Karate Dojo geht es aber nicht nur um Spitzensport, denn die Kampfkunst kann in jedem Alter ausgeübt werden. Sie fördert unter anderem Konzentration, Koordination und Beweglichkeit. Da bei Karate nicht nur der Kampf trainiert, sondern in der Kata auch die Körperbeherrschung geschult wird, kann sich jeder nach seinen Bedürfnissen bewegen.