Training für Hals und Rücken

Viernheim.Mit dem Präventionsangebot „Rückenintensivkurs mit Schwerpunkt Halswirbelsäulen-Training“ des Familienbildungswerks werden vor allem Teilnehmer angesprochen, die unter chronischen Rückenbeschwerden im Halswirbel- und Schulterbereich leiden: Diese werden häufig durch Fehlhaltungen und Stress verursacht. Die Teilnehmer lernen gezielte Übungen zur Rumpfstabilisation und Kräftigung schwacher Rücken- und Bauchmuskeln sowie ein gezieltes Training für die Halswirbelsäule. Schwerpunkt des Kurses ist das Erlernen eines kompakten Ganzkörperprogramms vorwiegend auf der Matte, das sowohl Inhalte aus der neuen Rückenschule als auch Techniken der Entspannung und Entlastungshaltungen im Alltag beinhaltet. Den Kurs mit maximal zehn Teilnehmern leitet Silke Heidemann.

Kursbeginn ist am Donnerstag, 28. März, um 19.15 Uhr (bis 20.15 Uhr). Die Teilnehmergebühr für zehn Stunden beträgt 110 Euro. Die Kurskosten werden von allen gesetzlichen Krankenkassen zu 80 bis 100 Prozent bezuschusst. Anmeldungen für den Kurs nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/929620 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 18.03.2019