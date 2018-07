Anzeige

Viernheim.Das schwache Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat sich wohl auch auf Viernheim ausgewirkt. Bei den Ferienspielen am vergangenen Freitag waren nämlich nur neun Kinder auf den Mehrzweckkunstrasen zum TSV Amicitia an die Lorscher Straße gekommen, um bei sommerlichen Temperaturen den Umgang mit dem runden Leder kennenzulernen.

Die meisten Kinder hatten zuvor noch nie intensiveren Kontakt mit einem Fußball gehabt und mussten feststellen, dass es doch nicht so einfach ist dieses Spielgerät einigermaßen zu beherrschen.

Deshalb wurde mit einfachen Übungen angefangen, wobei der Ball noch keine Rolle spielte. Aufwärmen und Koordinationsübungen standen auf dem Plan. Dazu zählte der Einsatz einer Koordinationsleiter, wo man auf einem Bein springen und gleichzeitig auch noch Bälle fangen und werfen musste. Viel Spaß vermittelte auch der Staffelwettbewerb, bei dem es um Schnelligkeit, später aber auch um eine gute Ballbehandlung ging. So manch gut gemeintes Dribbling um die Markierungshütchen herum ging dabei daneben.