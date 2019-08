Trampolinspringen macht fit

Viernheim.Gesund und sportlich in den Herbst – das geht dank der vielen attraktiven Angebote der TSV-Amicitia-Turnabteilung. Am Montag, 2. September, startet das neue Semester mit 16 Kursen für Erwachsene und acht Kinderkursen. „Wir haben den bisherigen Kursplan überarbeitet und konnten unser Angebot weiter ausbauen“, freut sich Abteilungsleiterin Katja Fleck. Ihre Stellvertreterin Melanie Düster weist dabei auf die besondere „Mischung aus Bewährtem und neuen Formaten“ hin.

Dreimal wird Mutter-Vater-Kind-Turnen angeboten. Am Montagnachmittag (16.30 Uhr in der Sporthalle der Nibelungenschule), am Mittwochnachmittag (16 Uhr) und am Freitagvormittag (9.15 Uhr, beides in der TSV-Halle) kann noch mit den Eltern geturnt werden. Die älteren Turnkinder wechseln dann in die Wichtel-, Mäuse- oder Bärengruppe oder zu den Action Minis, die alle donnerstags ihre Kursstunde haben. Das Turnen für Erst- bis Viertklässler findet ebenfalls am Donnerstag statt.

„Yoga auf dem Stuhl“

Das bewährte Nordic-Walking-Format hat einen neuen Termin, am Montagvormittag geht es mit den Stöcken auf die Strecke. Montags finden auch zwei neue Yoga-Angebote statt, „Yoga auf dem Stuhl“ um 15.30 Uhr und Hatha-Yoga um 16.45 Uhr. Für den Vinyasa-Yoga-Kurs treffen sich die Teilnehmer am Mittwoch um 19 Uhr. Zumba ist immer donnerstags um 18.15 Uhr.

Zu den neueren Kursen gehören Trampolin und Piloxing. Um die Mischung aus Boxen, Pilates und Tanz geht es am Dienstag um 18 Uhr. Um 19 Uhr sind beim ersten „World Jumping“-Kurs auf dem Minitrampolin die Anfänger gefragt. Noch sanfter geht es im Kurs am Donnerstag um 19.20 Uhr zu, wenn die Trampolin-Einheit weniger anstrengend ist. Richtig schweißtreibend ist dann der Kurs um 20.05 Uhr für die fortgeschrittenen Sportler. Abgerundet wird das Programm von den Kursen „Rundum fit“, „Body fit“, „Men’s Fit“, der Frauen-Gymnastik, der Seniorengruppe und dem Jedermännersport. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.08.2019