Viernheim.In der Stadt steht der nächste Schritt Richtung Übernahme der Müllabfuhr durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) an. Stichtag ist bekanntlich der 1. Juli dieses Jahres. Ab dann können nur noch Behälter geleert werden, die mit einem Transponderchip und einem Barcode ausgestattet sind. Beides wird zwischen dem 14. Mai und 22. Juni an den Behältern angebracht, erklärt der ZAKB in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig werden Behälter, die mittels Bedarfsabfrage angefordert wurden, an den entsprechenden Objekten aufgestellt. Diese Behälter sind bei der Lieferung bereits mit Transponderchips und Barcodes versehen. Informationen zu den Terminen und dem genauen weiteren Vorgehen erhalten die am Objekt hinterlegten Eigentümer oder Hausverwaltungen in Kürze per Post. red