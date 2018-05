Anzeige

Außergewöhnliches gab es beim Weitwurf zu sehen. Anstatt des üblichen Schlagballs musste der Mantel eines Fahrradreifens aus der Drehung heraus möglichst weit geschleudert werden, ähnlich wie ein Diskus oder ein Hammer.

Beim Weitsprung fehlte das Maßband, stattdessen waren verschiedene Zone mit Schnüren markiert worden, die es zu treffen galt. Auch die Langstrecken von 800 und 1000 Metern gehörten der Vergangenheit an.

An dessen Stelle trat der Transportlauf, bei dem auf Zeit (sechs Minuten oder acht Minuten), eine Strecke im Dauerlauf zurückgelegt werden musste. Pro Runde konnten die Läufer dann alle 200 Meter je einen Bierdeckel und eine Wäscheklammer abholen, die am Ende zusammengezählt wurden. Die Klassen neun und zehn mussten 4,2 Kilometer, also ein Zehntel eines Marathons, absolvieren.

Unterschiedliche Motive

Das neue Konzept geht von den Erkenntnissen aus, dass junge Menschen mit und ohne Behinderung sehr unterschiedliche Motive haben, um Sport zu treiben. Es verfolgt das Ziel, jüngere und ältere Jahrgänge gleichermaßen an unterschiedliche Sportarten heranzuführen. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.05.2018