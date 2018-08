Trauer um ein sportliches Vorbild

Viernheim.. Mit Betroffenheit haben die Mitglieder des Skiclubs Viernheim die Nachricht vernommen, dass ihr Ehrenvorsitzender Manfred Rzany im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Er war Initiator bei der Gründung des SCV 1964 und hat als Vorsitzender von 1964 bis1975 sowie erneut von 1981 bis 1994 wesentlich zu der erfolgreichen Entwicklung des Vereins beigetragen. Die schneereichen Winter in der Zeit nach der Gründung des Vereins nahm Manfred Rzany zum Anlass, um Fahrten in den Odenwald und den nördlichen Schwarzwald zu organisieren.

In Siedelsbrunn waren damals die Aktiven des Skiclubs sogar als Skispringer an einer provisorischen Sprungschanze aktiv.

Manfred Rzany war auch in den darauf folgenden schneearmen Wintern kreativ und nutzte die kleinen Liftanlagen im Odenwald für Abfahrten auf Grasski. Schon in kurzer Zeit war der Skiclub mit seinen Erfolgen in dieser Disziplin deutsche Spitze. Weitere Höhepunkte des Sommer-Programms waren Wanderungen mit Gruppen des Vereins im Riesengebirge, Erzgebirge, im Thüringer Wald und in der Sächsischen Schweiz.

Rzany gelang es auch, viele Aktive zur Teilnahme an den Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen zu motivieren. Bald stellte der SCV die meisten Teilnehmer im Kreis Bergstraße. Sein sportlicher Ehrgeiz veranlasste ihn sogar, Mitglieder des Skiclubs zu Wasserski-Versuchen auf dem Main einzuladen. Unvergessen bleiben seine Touren mit Mitgliedern zur Darmstädter Hütte im Schwarzwald und zu Zielen im Hochgebirge. Dabei arbeitete der Verein erfolgreich mit Hans Hörl, dem Tourenwart des Hessischen Skiverbandes, zusammen.

Unter Rzanys Führung gelang es dem Verein, den finanziellen Grundstock für den Bau des Skistadls aufzubauen. In der Festschrift des SCV anlässlich des 50-jährigen Bestehens wurden die Verdienste Manfred Rzanys ausführlich gewürdigt.

Da er wegen einer Erkrankung und seines Alters seit Jahren an den Rollstuhl gebunden war, konnte er am Leben des Vereins nicht mehr aktiv teilnehmen. Doch bei seinen Weggefährten bleibt Manfred Rzany unvergessen. Sie werden sich immer in Dankbarkeit und herzlicher Verbundenheit seiner erinnern – als Freund und sportliches Vorbild. H.T.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018