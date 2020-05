Trauerhallen wieder offen

Viernheim.Die Trauerhalle auf dem Waldfriedhof und die Friedhofskapelle an der Lorscher Straße sind ab Montag, 25. Mai, wieder für Trauerfeiern geöffnet. Das schreibt die stätische Presse- und Informationsstelle in einer Mitteilung. Trauerfeiern können somit nun entweder im Freien oder in der Halle stattfinden. Allerdings gilt weiterhin die Regel, dass maximal 15 Personen an einer Feier teilnehmen dürfen. Auch der Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmern muss weiter eingehalten werden. Im Eingangsbereich der Gebäude wird ein Spender für Handdesinfektionsmittel aufgestellt. Die Bestattungsunternehmen müssen Teilnehmerlisten erstellen. Soweit möglich bleiben die Eingangstüren geöffnet, um für eine bessere Durchlüftung zu sorgen. red

